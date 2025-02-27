Мужчина бросил на крыльцо правительства Самарской области взрывчатку

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, это была граната РГД. Как уточнил глава области, после разрыва устройства оказалась повреждена тротуарная плитка.

"Жертв и пострадавших нет. На месте работали оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося", – отметил Федорищев.

После случившегося мужчину задержали. Цель его поступка пока не установлена.

Ранее в Гусь-Хрустальном Владимирской области мужчина на автомобиле протаранил ворота забора военкомата, а затем въехал в двери главного входа в здание. После этого он поджег автомобиль. Возгорание было потушено сотрудниками МЧС. Мужчину задержали.

