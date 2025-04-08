Трактор подорвался на мине в поле в Белгородской области

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Работающий трактор подорвался на мине в поле в селе Мешковом Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица", – написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, пострадавший самостоятельно обратился в местное медучреждение за помощью, после чего его доставили в больницу Белгорода.

Глава региона уточнил, что трактор был полностью уничтожен пожаром. Предприятие, которому принадлежит техника и где работал пострадавший, не соблюдало правила безопасности при проведении работ в приграничной зоне.

"Тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ", – объяснил Гладков.

Он также добавил, что субъект не сможет выплатить компенсацию за потерю техники, хотя такая помощь на регулярной основе осуществляется властями области.

Ранее около села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области служебный автобус наехал и подорвался на взрывном устройстве. В результате этого пострадали три человека. Их с баротравмами госпитализировали в районную больницу, после чего отпустили домой.