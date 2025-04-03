Взрыв газового баллона произошел на пожаре на судостроительном заводе в Карелии

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Взрыв газового баллона произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске во время тушения пожара. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание в производственном боксе судостроительного завода в Карелии произошло 3 апреля. На данный момент огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате произошедшего пострадали 3 человека. Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков уточнил, что у пострадавших выявлен ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. В своем телеграм-канале министр добавил, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Ранее три человека погибли и еще 10 пострадали при взрыве газа в помещении для омовения в мечети в Узбекистане. Всех пострадавших госпитализировали. В результате ЧП также были повреждены стены и крыша санитарно-бытового помещения. При этом после взрыва возгорания не последовало.

