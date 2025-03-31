Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

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Три человека погибли и еще 10 пострадали при взрыве газа в помещении для омовения в мечети в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, взрыв произошел днем 31 марта в мечети, которая расположена на улице Янгибазар в Избасканском районе Андижанской области. В результате ЧП повреждены стены и крыша санитарно-бытового помещения. После взрыва возгорания не последовало.

В МЧС Узбекистана заявили, что на место происшествия оперативно прибыли два спасательных отряда и две пожарные бригады. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее мужчина пострадал из-за взрыва газа на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске. 53-летнего местного жителя доставили в больницу с ожогами.

Кроме того, в результате взрыва произошел пожар, который был оперативно ликвидирован на площади 400 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 34 специалиста и 6 единиц техники. Им удалось не допустить распространения огня на соседние емкости с газом.

