Число пострадавших при взрыве газа в Челябинской области выросло до 4

Фото: телеграм-канал "МЧС Челябинской области"

Количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в челябинском городе Еманжелинске выросло до 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как заявили в ведомстве, в больницу для осмотра был доставлен в шоковом состоянии мужчина 1963 года рождения.

Самостоятельно из дома эвакуировались 33 человека, включая 8 несовершеннолетних. Для них подготовили пункт временного размещения на базе Дворца культуры имени Ленина в поселке Красногорском, а также квартиру маневренного фонда муниципалитета вместимостью 30 человек.

Для выяснения причин инцидента на месте задействованы следственные органы. Кроме того, к месту ЧП приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

О взрыве газа в квартире, которая расположена на втором этаже жилого дома в Челябинской области, стало известно 27 марта. В результате погибла женщина, а еще двое мужчин и одна женщина пострадали.

Кроме того, произошло обрушение межкомнатных и межквартирных перегородок, а также повреждение остекления помещений и подъезда. На месте работают 19 спасателей и 5 единиц техники.

