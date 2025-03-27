Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Челябинской области"

Женщина погибла и еще трое пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в поселке Красногорском Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире, которая находится на втором этаже жилого дома. В результате произошедшего обрушились межкомнатные и межквартирные перегородки. Также было повреждено остекление помещений и подъезда.

На данный момент на месте задействованы 19 спасателей и 5 единиц техники. В ведомстве уточнили, что всех пострадавших госпитализировали.

Ванее в жилом доме в Махачкале произошел взрыв паров газа с последующим возгоранием. В результате пострадали 4 человека – трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина.

Дом еще не был введен в эксплуатацию. Глава Дагестана Сергей Меликов обратил внимание, что газ в здании подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет. После произошедшего в Махачкале был введен режим ЧС муниципального характера.

Прокуратура Дагестана начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования. Следователи, в свою очередь, завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

