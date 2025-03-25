Видео с моментом хлопка газа в доме в Махачкале появилось в Сети



В Сети появилось видео с моментом хлопка газа в жилом доме в Махачкале. На кадрах заметно, как взрывной волной оказались выбиты стекла в доме и москитные сетки из окон, а также фрагменты фасада здания. Они упали на землю и припаркованные рядом машины.

Хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел в квартире в жилом доме № 14 по Гапцахской улице Махачкалы, который не был введен в эксплуатацию. По данным прокуратуры республики, в многоэтажном доме примерно в 09:00 произошло возгорание газовоздушной смеси. Вскоре пожарным удалось ликвидировать открытое горение в доме.

В результате происшествия пострадали два человека: женщина и мужчина. Они в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести были доставлены в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского и Республиканский центр травматологии и ортопедии соответственно.

Лечение пострадавших проконтролирует глава Минздрава Ярослав Глазов. Помимо этого, власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Хлопок также повредил окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе машинах. Помимо этого, спасатели эвакуировали из дома 150 человек. Чтобы организовать временное размещение жителей дома, глава Махачкалы Юсуп Умавов инициировал взаимодействие с местными властями и социальными службами.

По словам представителя городской администрации Гаджимурада Сагитова, в доме не должны были подводить газ. Он также отметил, что угрозы для соседних домов нет, однако на месте работали специалисты, которые должны были оценить степень разрушения в доме и возможные риски для зданий, находящихся рядом.

В свою очередь, прокуратура Дагестана и Следственный комитет организовали проверки по факту возгорания газовоздушной смеси в доме. Правоохранители установят детали произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Через некоторое время в Махачкале произошел другой хлопок газа в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. По данным оперативных служб, взрывной волной в помещении были выбиты стекла, а осколки разбросало на несколько метров. Возгорание, произошедшее в результате ЧП, пожарным удалось ликвидировать.

Как рассказали в Минздраве республики, от взрыва пострадали четыре человека, среди которых нет детей. Лечение пострадавших также проконтролирует министр здравоохранения.