Пожар в салоне связи в Махачкале ликвидирован

Возгорание, которое возникло в салоне связи в Махачкале, удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар, начавшийся после хлопка газа в салоне связи на проспекте Имама Шамиля, распространился на 15 квадратных метров утром 25 марта. К тушению привлекали 25 спасателей и 7 единиц техники. В результате случившегося четверо человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

В этот же день хлопок паров газа произошел в жилом доме, который находится на Гапцахской улице. Травмы в результате произошедшего получили два человека: женщина, которая находится в тяжелом состоянии, и мужчина, состояние которого оценивается как средней тяжести.

При этом здание еще не было введено в эксплуатацию. В связи с этим прокуратура Дагестана начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования. Также организовал проверку Следственный комитет РФ.

