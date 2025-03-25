150 человек эвакуированы после хлопка газа в доме в Махачкале

В Махачкале 150 человек эвакуированы из соседних в квартир в доме, где произошел хлопок газа. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале

В ведомстве уточнили, что открытое горение ликвидировано. Частично повреждены окна в 5 соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.

По словам руководителя пресс-службы городской администрации Гаджимурада Сагитова, в поврежденном хлопком доме не должны были подводить газ. В разговоре с ТАСС он также отметил, что угрозы для других квартир и соседних домов нет.

В свою очередь, Минздрав Дагестана уточнил, что оба пострадавших – женщина в тяжелом состоянии и мужчина в состоянии средней тяжести – госпитализированы.

В частности, женщину доставят в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского, а мужчину – в Республиканский центр травматологии и ортопедии. Лечение пострадавших проконтролирует глава Минздрава Ярослав Глазов.

"Врачи делают все возможное для спасения раненых", – обратили внимание в ведомстве.

Хлопок паров газа в квартире по Гапцахской улице произошел утром 25 марта. В мэрии уточнили, что ЧП случилось в доме № 14, который не был введен в эксплуатацию.

Власти также пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим, добавив, что к месту происшествия уже прибыли представители администрации города.