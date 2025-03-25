Два человека пострадали при хлопке газа в доме в Махачкале

Два человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Махачкале и последовавшего за ним пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым центром РКБ имени А. В. Вишневского Магомеда Ахмедова.

По его словам, одной из раненых оказалась женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Состояние второго – мужчины – оценивается как средней тяжести.



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Прокуратура республики , в свою очередь, уточнила, что в многоэтажном доме произошло возгорание газовоздушной смеси. Согласно предварительной информации, ЧП произошло примерно в 09:00 по местному времени.

На место происшествия выехали заместитель прокурора Дагестана Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров. Они будут координировать действия правоохранительных органов и экстренных служб.

Также в ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего установят в ходе надзорных мероприятий. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

О хлопке паров газа с последующим возгоранием стало известно утром 25 марта. В мэрии Махачкалы уточнили, что инцидент случился в доме № 14, который не был введен в эксплуатацию. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим, добавив, что к месту ЧП также прибыли представители администрации города.