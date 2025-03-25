25 марта, 09:35Происшествия
Два человека пострадали при хлопке газа в доме в Махачкале
По его словам, одной из раненых оказалась женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Состояние второго – мужчины – оценивается как средней тяжести.
На место происшествия выехали заместитель прокурора Дагестана Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров. Они будут координировать действия правоохранительных органов и экстренных служб.
Также в ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего установят в ходе надзорных мероприятий. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
О хлопке паров газа с последующим возгоранием стало известно утром 25 марта. В мэрии Махачкалы уточнили, что инцидент случился в доме № 14, который не был введен в эксплуатацию. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим, добавив, что к месту ЧП также прибыли представители администрации города.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Краснодарском крае