Прокуратура начала проверку после возгорания газа в жилом доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Прокуратура Дагестана организовала проверку из-за возгорания газовоздушной смеси в жилом доме в городе Махачкале. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", – говорится в сообщении прокуратуры.

На место инцидента уже выехали зампрокурора Дагестана Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой на ход.

Хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел примерно в 09:00 25 марта в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Гапцахская. Из здания уже эвакуировали 150 человек.

В мэрии Махачкалы уточнили, что угрозы для других квартир и соседних домов нет. К месту инцидента направлены экстренные службы. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина.

