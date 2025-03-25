Оценка степени разрушения пройдет в доме в Махачкале, где произошел хлопок газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты начали проводить оценку степени разрушения в доме в Махачкале, где произошел хлопок газа, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов приехал на место ЧП, где специалисты также оценят возможные риски для соседних домов. Кроме того, в процессе проверки будет обследовано здание и прилегающая к нему территория.

"Вместе с тем ведется работа по организации временного размещения жителей. Вопрос определения места временного заселения становится приоритетным, так как необходимо обеспечить людей крышей над головой в кратчайшие сроки", – указано в сообщении, там добавили, что для решения этой проблемы Умавов организовал взаимодействие с местными властями и социальными службами.

Хлопок паров газа произошел в жилом доме по Гапцахской улице, который не был введен в эксплуатацию.

В результате инцидента пострадали два человека – женщина в тяжелом состоянии и мужчина в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского и Республиканский центр травматологии и ортопедии.

Отмечалось, что угрозы для других квартир и соседних домов нет. По факту ЧП прокуратура Дагестана и Следственный комитет организовали проверку.

После этого в Махачкале произошел еще один хлопок газа в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. Оперативные службы сообщали, что взрывной волной в помещении были выбиты стекла, а осколки разбросало на несколько метров.

В настоящий момент МЧС России ликвидирует пожар, который произошел после взрыва.

В свою очередь Минздрав республики отмечал, что от взрыва пострадали четыре человека, среди которых нет детей. Лечение пострадавших в обоих происшествиях находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.