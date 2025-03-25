СК проведет проверку по факту взрыва газа в доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи проведут проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

В рамках проверки следователи выявят причины и обстоятельства случившегося. На место уже направилась опергруппа, состоящая из сотрудников регионального СК, для проведения необходимых мероприятий.

Хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел утром 25 марта в жилом доме, который находится на улице Гапцахской. В мэрии Махачкалы заявили, что здание не было введено в эксплуатацию. Однако около 150 человек были эвакуированы.

В результате пострадали два человека. Получившая ранения женщина находится в тяжелом состоянии, а еще один мужчина – в состоянии средней тяжести.

Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурада Сагитова заявила, что в доме не должны были подводить газ. В связи с этим прокуратура Дагестана начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования.

Через некоторое время в Махачкале произошел еще один хлопок газовоздушной смеси. Инцидент зафиксировали в салоне сотовой связи, который расположен на проспекте Имама Шамиля. В результате пострадали три человека, писали СМИ со ссылкой на администрацию города.

