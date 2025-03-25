ТАСС: число пострадавших при взрыве газа в магазине в Махачкале выросло до 3 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Количество пострадавших при взрыве газа в магазине сотовой связи в Махачкале выросло до трех человек, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Взрывной волной в здании были выбиты стекла, а осколки разбросало на несколько метров, добавил представитель оперативных служб.

"После взрыва начался пожар, его площадь уточняется", – подчеркнул собеседник.

Инцидент произошел 25 марта на проспекте Имама Шамиля. На место происшествия выехали правоохранители и экстренные службы. По предварительной версии, причиной происшествия стал хлопок газовоздушной смеси.

Чуть ранее по Гапцахской улице Махачкалы случился другой хлопок паров газа. ЧП произошло в одной из квартир жилого дома, который еще не был введен в эксплуатацию, и к нему не должен был быть подведен газ.

В результате пострадали два человека – мужчина и женщина. Состояние первого пострадавшего соответствует средней тяжести, а женщина находится в тяжелом состоянии.

Из соседних квартир эвакуировано 150 человек. Угрозы для других жилищ и соседних домов нет, инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Дагестана.

