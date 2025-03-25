Хлопок газовоздушной смеси произошел в салоне связи в Махачкале

Видео: телеграм-канал Readovka

Еще один хлопок газовоздушной смеси был зафиксирован в Махачкале. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в салоне сотовой связи, который расположен на проспекте Имама Шамиля. В результате пострадали два человека. На место происшествия выехали правоохранители и экстренные службы.

Кроме того, хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел утром 25 марта в многоэтажном доме, расположенном на улице Гапцахской.

В результате случившегося пострадали два человека. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое, а другого – средней тяжести. Вместе с тем из здания эвакуировали 150 человек.

В мэрии Махачкалы уточнили, что дом не был введен в эксплуатацию. Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурада Сагитова добавила, что в доме не должны были подводить газ.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана начала проверку. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований закона при эксплуатации газового оборудования.

