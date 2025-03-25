Глава Дагестана Меликов: газ в доме в Махачкале подключался с нарушениями

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Газ в доме в Махачкале, где произошел хлопок, подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, прибывший на место ЧП.

"Естественно, это газовое оборудование не соответствовало требованиям, которые предъявляются к этой работе", – цитирует Меликова РИА Новости.

Хлопок газа произошел в доме на Гапцахской улице 25 марта. Пострадали два человека, они доставлены в медучреждения. Их лечение проконтролирует глава Минздрава Ярослав Глазов.

В результате хлопка также повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек. На месте работали специалисты, которые должны были оценить степень разрушения дома и возможные риски для находящихся рядом зданий.

Спустя время в Махачкале произошел второй хлопок газа в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. Его причиной могла стать утечка газа на подземном газопроводе, указали в республиканском Минэнерго.

По данным оперативных служб, взрывной волной в помещении выбило стекла, а осколки разбросало на несколько метров. Травмы получили четыре человека. Пожар, возникший в результате ЧП, удалось ликвидировать.