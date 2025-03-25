25 марта, 12:18Происшествия
Спасатели обследовали около 300 квартир после хлопка в доме Махачкалы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели обследовали около 300 квартир после хлопка в жилом доме в Махачкале. Эвакуировано 15 поврежденных автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС России.
Специалисты продолжают разбирать конструкции. Также психологи ведомства оказывают экстренную психологическую помощь населению.
Хлопок паров газа произошел в доме на Гапцахской улице, который не был введен в эксплуатацию, 25 марта 2025 года.
В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали. По факту ЧП прокуратура Дагестана и Следственный комитет организовали проверку.
Кроме того, специалисты начали проводить оценку степени разрушения дома и возможные риски для соседних зданий. В ходе проверки также будет обследован дом и прилегающая к нему территория.
Затем в Махачкале произошел второй хлопок газа в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. По данным оперативных служб, взрывной волной в помещении выбило стекла, а осколки разбросало на несколько метров. В Минздраве республики отмечали, что от взрыва травмы получили четыре человека.
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