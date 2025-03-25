Спасатели обследовали около 300 квартир после хлопка в доме Махачкалы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели обследовали около 300 квартир после хлопка в жилом доме в Махачкале. Эвакуировано 15 поврежденных автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС России.

Специалисты продолжают разбирать конструкции. Также психологи ведомства оказывают экстренную психологическую помощь населению.

Хлопок паров газа произошел в доме на Гапцахской улице, который не был введен в эксплуатацию, 25 марта 2025 года.

В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали. По факту ЧП прокуратура Дагестана и Следственный комитет организовали проверку.

Кроме того, специалисты начали проводить оценку степени разрушения дома и возможные риски для соседних зданий. В ходе проверки также будет обследован дом и прилегающая к нему территория.

Затем в Махачкале произошел второй хлопок газа в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. По данным оперативных служб, взрывной волной в помещении выбило стекла, а осколки разбросало на несколько метров. В Минздраве республики отмечали, что от взрыва травмы получили четыре человека.