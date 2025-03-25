Минэнерго: причиной взрыва в магазине в Махачкале стала утечка газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале могла стать утечка газа на подземном газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Кроме того, установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация, а договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключен не был.

Взрыв газа произошел 25 марта на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. По информации оперативных служб, взрывной волной в магазине были выбиты стекла, а осколки разбросало на несколько метров. Возгорание, произошедшее в результате ЧП, пожарным удалось ликвидировать.

Как рассказали в Минздраве Дагестана, от взрыва пострадали четыре человека. Лечение пострадавших проконтролирует министр здравоохранения.

До этого другой взрыв паров газа произошел по Гапцахской улице Махачкалы. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома, который не был введен в эксплуатацию. Прокуратура Дагестана и Следственный комитет организовали проверку по факту ЧП.