СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после хлопка газа в жилом доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Сейчас следователи проводят мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.

Хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме на Гапцахской улице утром 25 марта. В результате пострадали женщина, чье состояние оценивается как тяжелое, и мужчина, который находится в состоянии средней тяжести.

Несмотря на то что дом еще не был введен в эксплуатацию, около 150 человек были эвакуированы из здания. Спасателям удалось на данный момент обследовать около 300 квартир после случившегося.

Глава Дагестана Сергей Меликов указал, что газ в доме, где произошел хлопок, подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет.

В связи с этим прокуратура Дагестана начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования. Отмечалось, что следователи тоже проведут проверку, в ходе которой выявят причины и обстоятельства случившегося.

В этот же день хлопок газа с последующим возгоранием произошел в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. К полному тушению пожара, распространившегося на площади 15 квадратных метров, привлекали 25 спасателей и 7 единиц техники.

В результате этого ЧП четверо человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Причиной взрыва в магазине сотовой связи могла стать утечка газа на подземном газопроводе, о чем сообщили в Минэнерго Дагестана.

