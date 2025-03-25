Число пострадавших после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале выросло до 4

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале увеличилось до четырех. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

"В многоквартирном доме по улице Гапцахской, 14, ранено четверо человек – трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина. Пациенты получают всю необходимую терапию в стационарах Махачкалы", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов, специалисты делают все для скорейшего восстановления пострадавших.

В пресс-службе также добавили, что четверо раненных при хлопке газа в салоне связи на проспекте Имама Шамиля в Махачкале получают интенсивную терапию в ведущих клиниках.

Хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме на Гапцахской улице утром 25 марта. Из здания были эвакуированы около 150 человек, хотя дом еще не был введен в эксплуатацию. Спасателям удалось обследовать около 300 квартир после случившегося.

Глава Дагестана Сергей Меликов указал, что газ в доме подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет. В связи с этим прокуратура Дагестана начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования. СК также возбудил уголовное дело по факту ЧП.

В этот же день хлопок газа с последующим возгоранием произошел в салоне связи на проспекте Имама Шамиля. К тушению пожара, распространившегося на площади 15 квадратных метров, привлекали 25 спасателей и 7 единиц техники.

В результате этого ЧП четверо человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Причиной взрыва могла стать утечка газа на подземном газопроводе.