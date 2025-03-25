Режим ЧС введен в Махачкале после взрыва газа в жилом доме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Махачкале после взрыва газа в многоквартирном жилом доме, сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Рабадан Магомедов.

"Взрывом выбиты более 1 000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах", – цитирует его ТАСС.

Инцидент произошел утром 25 марта в жилом доме на Гапцахской улице, когда в одной из квартир случился взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Дом еще не был введен в эксплуатацию, но из него было эвакуировано около 150 человек.

Всего пострадали четверо – трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина. Прибывший на место ЧП глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что дом подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а в местной прокуратуре организовали проверку.

