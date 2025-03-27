Мастер газового хозяйства задержан после взрыва в жилом доме в Махачкале

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Мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы задержан после взрыва газа в жилом доме города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается. В его рамках сотрудник службы был задержан в связи с бездействием и неисполнением должностных обязанностей, что привело к возникновению данной ситуации и причинению вреда здоровью местных жителей.

В данный момент сотрудниками ведомства проводятся мероприятия, в результате которых должна быть собрана доказательная база. Также рассматривается возможность применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого.

Взрыв паров газа произошел в жилом доме на Гапцахской улице 25 марта. В результате происшествия пострадали женщина и мужчина. Их состояние оценивалось как тяжелое и средней тяжести соответственно.

По данным местной мэрии, дом не был введен в эксплуатацию. Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что газ в доме подключался без соблюдения существующих правил и постановки оборудования на учет.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана инициировала проверку, в рамках которой планируется дать оценку соблюдению требований закона по эксплуатации газового оборудования. Следователи выявят причины и обстоятельства случившегося.