Мужчина пострадал из-за взрыва газа на ремонтной станции в Луганске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мужчина пострадал из-за взрыва газа на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске, передает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло на Краснодонской улице. Пострадавшим оказался 53-летний местный житель, которого спасатели госпитализировали с ожогами.

Кроме того, в результате взрыва случился пожар, который был ликвидирован на площади 400 квадратных метров, уточнили в ведомстве. В тушении участвовали 34 специалиста и 6 единиц техники, они не допустили распространения огня на соседние емкости с газом.

Ранее взрыв газовых баллонов случился на автомобиле "Газель" в тверском Конакове. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, а на зданиях, расположенных рядом с местом взрыва, появились повреждения.

До этого в Тюменской области произошел взрыв газовой буровой вышки на Радонежском месторождении. В результате происшествия пострадали два человека. На месторождении неожиданно произошел выброс газа, он загорелся, после чего произошел взрыв.