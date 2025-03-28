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28 марта, 17:31

Происшествия

Огонь вспыхнул рядом с аквапарком в Абу-Даби

Фото: thenationalnews.com

Видео: телеграм-канал "ВЕСТИ"

Пожарные тушат возгорание на стройплощадке у аквапарка на острове Яс в столице ОАЭ, Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба полиции Абу-Даби в соцсети X.

На месте инцидента находятся подразделения полиции и гражданской обороны города. Полицейские призвали граждан узнавать актуальные новости по ситуации только из официальных источников.

По версии местных СМИ, инцидент произошел возле аквапарка Yas Waterworld, где продолжалось строительство второй очереди объекта. Аквапарк планировалось открыть для гостей в 2025 году.

Ранее пожар произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. 172 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, 12 человек были госпитализированы.

Пожар рядом с аквапарком произошел в Абу-Даби

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