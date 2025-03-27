Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Четыре человека погибли в результате пожара, возникшего в частном доме в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на улице Новой в деревне Податовская. К тушению огня были привлечены 15 человек личного состава и 7 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя некоторое время – полностью потушить огонь.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр на площади 500 квадратных метров. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего жилого дома, из которого спасатели эвакуировали 15 человек.

По предварительным данным, ТЦ мог загореться из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Вскоре огнеборцы потушили пожар в торговом центре и жилом пятиэтажном доме. Региональная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.