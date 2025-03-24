Ликвидировано открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону

Фото: МЧС России

Открытое горение на кровле торгового центра, горящего в Ростове-на-Дону, было ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону 24 марта на площади в 500 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом пятиэтажного жилого дома.

"По уточненной информации, площадь пожара – 300 "квадрато"в. Кровля соседнего здания горит на 800 "квадратах", – добавили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из жилого дома 15 человек. Группировка сил для тушения пожара была увеличена – с огнем борются 100 сотрудников и 29 единиц техники.

Ранее ночью огонь вспыхнул в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке Великого Новгорода. Площадь пожара составляла 800 "квадратов", его тушение было осложнено сильным задымлением. К утру возгорание удалось потушить, никто не пострадал.