24 марта, 05:11Происшествия
Пожар на рынке в Великом Новгороде потушен
Фото: МЧС России
Спасатели потушили пожар, возникший в здании на территории Центрального рынка в Великом Новгороде. Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.
В ведомстве добавили, что никто не пострадал. С возгоранием боролись 50 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.
Возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке Великого Новгорода произошло в ночь на 24 марта. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров, его тушение было осложнено сильным задымлением.