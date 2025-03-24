Пожар на рынке в Великом Новгороде потушен

Фото: МЧС России

Спасатели потушили пожар, возникший в здании на территории Центрального рынка в Великом Новгороде. Об этом МЧС России сообщает в телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что никто не пострадал. С возгоранием боролись 50 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

Возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке Великого Новгорода произошло в ночь на 24 марта. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров, его тушение было осложнено сильным задымлением.