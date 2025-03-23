Площадь пожара на нефтебазе на Кубани увеличилась до 2 тыс кв м

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Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани увеличилась до 2 тысяч квадратных метров после ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

"Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, – потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", – говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, пострадавших в результате происшествия нет. На данный момент продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Специалисты проводят охлаждение рядом стоящих резервуаров.

К работам привлечены 473 человека и 189 единиц техники, это группировки МЧС из Ставропольского края, Адыгеи, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края и 4 пожарных поезда.

После выброса на нефтебазе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе, сообщили в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора. Исследования проводят в пяти точках отбора.

"В Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол. По остальным показателям превышения нет во всех точках отбора", – сообщили в ведомстве.

Пожар на территории нефтебазы начался 19 марта после падения беспилотного летательного аппарата. Дрон повредил один из резервуаров с нефтью, что привело к утечке и последующему возгоранию.

Сотрудники дежурной смены были оперативно эвакуированы, а работа предприятия временно приостановлена. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Утром 20 марта на территории нефтебазы произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Затем огонь перекинулся на еще один резервуар. Это привело к увеличению общей площади пожара до 10 000 квадратных метров. К утру 21 марта ее удалось сократить до 2 000 "квадратов". Позже площадь возгорания сократилась 1 250 квадратных метров.