Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки БПЛА на пожарную автоцистерну

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четверо сотрудников МЧС пострадали ночью в Горловке в результате атаки БПЛА на пожарную автоцистерну. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали 4 сотрудника МЧС России", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что сотрудникам оказывается необходимая медицинская помощь.

В сентябре прошлого года в Никитовском районе Горловки пострадали трое сотрудников МЧС России, тушивших пожар в частном нежилом доме. Тогда ВСУ атаковали спасателей сбросом взрывчатки с беспилотника.

А в ночь на 20 марта украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В результате пострадали два мирных жителя Энгельса.