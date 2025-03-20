Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата Госдумы Бородая

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Автомобиль депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло вблизи линии боевого соприкосновения, куда парламентарий прибыл для участия в совещании, сообщается в телеграм-канале СДД.

Уточняется, что машина депутата попала под обстрел украинского FPV-дрона поздно вечером 19 марта. Бородай в результате атаки не пострадал, находившийся неподалеку бывший замполит 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия Эдуард Шарафиев получил ожог.

Бородай является заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ранее он возглавлял 7-ю штурмовую бригаду СДД, которую сам и создал.

Ночью 20 марта массированной атаке беспилотников ВСУ подверглась Саратовская область. В результате пострадали два мирных жителя Энгельса, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.

В результате атаки дронов ВСУ на аэродроме в Энгельсе произошел пожар. Следственный комитет намерен провести расследование в связи с атакой беспилотников на Саратовскую область.

Средства ПВО ВС РФ в ночь на 20 марта уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России.