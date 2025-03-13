Один человек пострадал при пожаре на предприятии под Калугой после атаки БПЛА

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Возгорание произошло в техническом здании промпредприятия в Дзержинском районе Калужской области после ночной атаки беспилотников. В результате легкие ранения получил один из сотрудников ночной смены, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он добавил, что пострадавшему уже оказали необходимую медицинскую помощь. Сам пожар был оперативно потушен.

Шапша отметил, что прошедшей ночью вражеские дроны были перехвачены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов. В Хвастовичском районе после падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения.

На всех местах уничтожения дронов уже работают оперативные группы. Предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

В ночь на 13 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 77 беспилотников над регионами страны. Воздушные цели были ликвидированы в Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областях.

Еще один объект инфраструктуры оказался поврежден в Воронежской области. В результате ночной атаки на месте вспыхнул пожар. Спустя некоторое время его ликвидировали.