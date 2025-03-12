Омбудсмен Мишонова: двое детей остаются в больнице после атаки БПЛА в Подмосковье

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Двое детей, которые пострадали при атаке украинских БПЛА в Подмосковье, остаются в больнице. Об этом Агентству "Москва" заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Стабильное состояние. С детьми и родителями работает психолог", – сказала омбудсмен.

Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион утром 11 марта. Обломки сбитых дронов повредили многоквартирные и частные дома в столице и подмосковных городах.

В результате атаки пострадали 15 человек, в том числе три ребенка. По словам Мишоновой, двоих детей госпитализировали, одного отпустили домой. Кроме того, погибли трое взрослых.

Все причастные и ответственные к атакам БПЛА и другим терактам на российской территории понесут наказание, заявили в МИД РФ. В ведомстве указали, что массированная атака на регионы страны была приурочена к переговорам Украины и США в Саудовской Аравии.