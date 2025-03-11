Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА на Подмосковье, стабилизировалось

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Состояние женщины, пострадавшей в подмосковном Домодедове при атаке украинских дронов, стабилизировалось. Об этом написала в телеграм-канале глава городского округа Евгения Хрусталева.

По ее словам, пострадавшая уже переведена в НМИЦ хирургии имени Вишневского для дальнейшего лечения.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что состояние одного из пострадавших при атаке украинских БПЛА на Подмосковье остается крайне тяжелым.

Около сотни дронов ВСУ атаковали столичный регион 11 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

В результате атак пострадали 15 человек, из которых трое детей. Еще трое человек погибли. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку с визитом в Москву генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. По ее словам, ему уже показали последствия атаки на жилой дом в подмосковном Видном.