Минздрав: состояние пострадавшего при атаке БПЛА на Подмосковье остается крайне тяжелым

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Состояние одного из пострадавших при атаке украинских БПЛА на Подмосковье остается крайне тяжелым, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении остаются шесть пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного пациента остается крайне тяжелым, остальные – в состоянии средней и легкой степеней тяжести", – приводит слова Кузнецова ТАСС.

Помощник главы Минздрава РФ также рассказал, что в результате телемедицинских консультаций было принято решение перевести пострадавшую при атаке дронов женщину на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского.

Кроме того, уже были проведены телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы по двум раненым детям. Они получают необходимое лечение в больницах Московской области, добавил Кузнецов.

Около сотни дронов ВСУ атаковали столичный регион 11 марта. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

В результате атак пострадали 15 человек, из которых трое детей. Еще трое человек погибли. Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку с визитом в Москву генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. По ее словам, ему уже показали последствия атаки на жилой дом в подмосковном Видном.