Захарова назвала атаку украинских БПЛА сигналом Западу о безумии Киева

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Атака беспилотников Украины на Москву стала сигналом Западу о безумии киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это еще сигнал международному сообществу, тому самому коллективному Западу, который на самом деле не коллективный, а раздробленный донельзя, о том, что тот монстр, которого они воспитывали, кормили, поили, снаряжали, давали бесконтрольно оружие и посыпали все это деньгами, теперь Запад будет иметь дело с таким абсолютно сорвавшимся с цепи безумием", – цитирует ее ТАСС.

По словам дипломата, бессильная злоба заставляет направлять удары против мирных жителей.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву и Подмосковье утром 11 марта. Сергей Собянин заявил, что она стала самой массированной, и добавил, что на подлете к столице были ликвидированы около сотни дронов.

В результате поврежденными оказались многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове начался пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторга".

Кроме того, обломки беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью были обнаружены в столичном районе Капотня. Взрывотехники обезвредили их.

На территории парковки возле "Мираторга" погибли 38-летний охранник и сотрудник компании, а всего в городах Московской области пострадали 16 человек. На стационарном лечении находятся шесть человек, включая одного ребенка.

По факту атаки украинских БПЛА на столичный регион в СКР возбудили уголовное дело о теракте.

