Ландшафтный пожар потушен на месте падения БПЛА в Ростовской области

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Сотрудники МЧС потушили ландшафтный пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининский Шолоховского района Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Возгорание произошло вечером 12 марта после отражения атаки вражеских БПЛА. Сухая трава загорелась около одного из промышленных объектов региона. Сам объект при этом не получил повреждений, не пострадал и персонал.

Более подробная информация о последствиях уточняется, добавил Слюсарь.

Вечером 12 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями.

Вражеские беспилотники повредили один из объектов инфраструктуры в Воронежской области. В результате атаки на месте начался пожар, который спустя некоторое время был ликвидирован.