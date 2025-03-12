Средства ПВО отражают атаку беспилотников в Брянской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. В частности, российским бойцам удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 – в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти 100 БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, также обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и в Люберцах, в Видном, Серпухове и Домодедове.

Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.