ВС РФ поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские силы ударили по оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Благодаря действиям ВС РФ были ликвидированы инфраструктура военных аэродромов, пункты управления и места хранения беспилотников, воинский эшелон, склады хранения военной техники и материальных средств.

Также ВС РФ уничтожили живую силу и технику противника в 153 районах.

Ранее российская армия устранила объекты нефтяной отрасли, которые обеспечивали ВСУ. Также удары были нанесены по военной инфраструктуре аэродромов, местам хранения и применения дронов. Силы противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 117 беспилотных летательных аппаратов.