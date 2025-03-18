18 марта, 12:39Политика
ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска нанесли поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были нанесены удары военной аэродромной инфраструктуре, а также местам хранения и применения беспилотников.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 146 районах", – добавили в министерстве.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 117 БПЛА.
Ранее в Минобороны РФ рассказали об атаке Ка-52М по личному составу и технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
До этого ВС РФ поразили несколько украинских военных аэродромов, а также ликвидировали цеха производства дронов и места их хранения. Удары нанесли по объектам в 151-м районе. Для этого армия России использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
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