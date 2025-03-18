Минобороны РФ: экипаж вертолета Ка-52М ударил по ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Экипаж вертолета Ка-52М ударил по личному составу и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее Владимир Путин лично посетил пункт управления курской группировки Вооруженных сил России и поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области.

Операция по освобождению региона вошла в завершающую стадию, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным зарубежных СМИ, солдаты ВСУ отступили практически со всей территории области. Журналисты уверены, что Киев удерживает лишь маленький участок региона.