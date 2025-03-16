NYT: ВСУ отступили почти со всей территории Курской области

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Солдаты ВСУ отступили практически со всей территории Курской области, передает The New York Times.

Как утверждают журналисты, сейчас Украина удерживает лишь маленький участок Курской области, площадь которой сложно определить.

Кроме того, издание со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает об ожесточенных столкновениях в регионе.

Ранее Вооруженные силы России освободили Суджу. Помимо города, удалось освободить населенные пункты Меловой и Подол, за что Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих.

Президент РФ выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены. Также Путин подчеркнул, что российская армия полностью контролирует ситуацию в Курской области.

Как заявил глава государства, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. По словам Путина, блокированные военные ВСУ пытаются выйти небольшими группами, поскольку все находится под огневым контролем российских войск, однако у них это не получится.