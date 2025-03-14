ВС РФ освободили 33 населенных пункта в зоне СВО за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили 33 населенных пункта в зоне СВО за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Из них 29 были отбиты в Курской области, четыре бойцы взяли под контроль в Донецкой Народной Республике (ДНР) и один – в Сумской области.

На курском направлении успешные военные действия провели подразделения группировки войск "Север". Среди сел значатся Суджа, Подол, Меловой, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мирный, Замостье, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и Гончаровка.

В Сумской области было освобождено Новенькое, в ДНР – Константинополь, Днепроэнергия и Новомарково, а также Горького.

Ранее Владимир Путин посетил Курскую область, где в командном пункте ему доложили, что российские военные смогли освободить более 1 100 квадратных километров территории в регионе. Это составляет более 86% от площади, ранее занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

