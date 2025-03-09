Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Север" сумели освободить село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.



Российские военные нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, а также пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад. Вместе с тем были разбиты две бригады территориальной обороны и два штурмовых полка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате этих столкновений за сутки украинские формирования потеряли свыше 350 военных. Российские бойцы также уничтожили танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин и 29 автомобилей.

Кроме того, восстановлению не подлежат шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля. Также ВСУ лишились инженерной машины разграждения. Российские войска нанесли удары по 11 пунктам управления БПЛА и складу боеприпасов. При этом шесть украинских военных сдались в плен.

Накануне подразделения группировки российских войск "Север" сумели освободить населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. При этом потери украинских войск превысили 180 военнослужащих.