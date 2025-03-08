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Подразделения группировки российских войск "Север" сумели освободить населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ходе столкновений российские военнослужащие нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, а также двух десантно-штурмовых и двух бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, разбить удалось два украинских штурмовых полка.

По прошествии суток потери украинских войск превысили 180 военнослужащих. Вместе с тем российские войска уничтожили две боевые машины пехоты, среди которых оказалась одна БМП "Marder" немецкого производства, два бронетранспортера и семь боевых бронированных машин.

Также восстановлению не подлежат 13 автомобилей ВСУ, две самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и три пункта управления БПЛА, а также склад боеприпасов. Вместе с тем один украинский военный сдался в плен.

Западные журналисты предполагают, что подразделения ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. СМИ связывают это с тем, что после приостановки передачи Украине разведданных со стороны США российская армия добилась продвижения в Курской области, а также усилила атаки на украинские позиции.