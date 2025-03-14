ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять село под контроль удалось благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Север".

13 марта Минобороны России сообщило об освобождении Суджи. На первых кадрах из города можно было увидеть поврежденные здания, в том числе помещения школы с рухнувшей крышей, и другие поврежденные постройки.

В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, которым удалось освободить Суджу. Он выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены.

При этом, как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, освободительная операция в Курской области вошла в завершающую стадию.

