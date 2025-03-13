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13 марта, 11:42

Политика

Более 100 человек вывезены из Суджи в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Из Суджи с 12 марта вывезли 120 мирных жителей, которые находились под оккупацией противника. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн написал в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, работа продолжается без остановок. Всем гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь. На местах также организовали оперативное восстановление утраченных документов.

"Часть людей забирают родственники, всех, кому это необходимо, мы размещаем в пунктах временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым", – говорится в публикации.

Ранее СК России признал свыше 27 тысяч человек пострадавшими в результате вторжения ВСУ в Курскую область. По уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в регионе, допрошены более 39 тысяч человек. Также следователи зафиксировали данные об уничтожении более 20 объектов культурного наследия.

Российские штурмовики продолжают зачистку освобожденных районов Суджи

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