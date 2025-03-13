Захарова прокомментировала слова главкома ВСУ о маневрах в Курской области

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о маневрах украинских войск в Курской области.

На фоне массового бегства украинских солдат из Курской области и успехов ВС РФ Сырский заявлял, что ВСУ "осуществляют маневр по занятию выгодных рубежей обороны".

"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, впервые посетив регион с момента нападения ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска освободили свыше 86% от занятой ВСУ площади в Курской области.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Российский президент также потребовал считать террористами украинских военных, находящихся на территории региона.