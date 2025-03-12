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Вооруженные силы России успешно продвигаются в Курской области и демонстрируют хорошую динамику. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Судже.

Он отметил, что в Кремле внимательно следят за всей информацией, поступающей от российских военнослужащих. Эти данные свидетельствуют о том, что армия России освобождает те районы, которые находились под контролем боевиков, уточнил Песков.

Российские военные 12 марта освободили в Курской области пять населенных пунктов – Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Освобождением территорий занимались подразделения группировки войск "Север".

По данным Минобороны, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении потеряли более 260 военных, один танк, три БМП и столько же БТР, десять боевых бронемашин, восемь автомобилей, три орудия артиллерии и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Накануне, 11 марта, ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов Курской области.