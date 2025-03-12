ВС РФ освободили 5 населенных пунктов в Курской области

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Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили пять населенных пунктов в Курской области, сообщает Минобороны.

Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Кроме того, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) только на курском направлении лишились свыше 260 военных, танка, трех БМП и столько же БТР, десяти боевых бронемашин, восьми автомобилей, трех орудий артиллерии, бронированной ремонтно-эвакуационной машины и трех пунктов управления БПЛА.

"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", – добавили в оборонном ведомстве.

Таким образом, общие потери противника за все время боевых действий в Курской области превысили 66 810 военных и 392 танка.

Днем ранее, 11 марта, ВС РФ освободили сразу 12 населенных пунктов и 100 квадратных километров территории региона. Речь шла о хуторах Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковском, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревне Богдановке, селах Бондаревка, Мартыновка, слободе Михайловке, поселке Южном. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские войска бегут с оккупированных территорий области как "ошпаренные".

