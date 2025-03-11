ВС РФ освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Курской области освобождены 12 населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство уточнило, что освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий. Российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона, а также хутора Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревню Богдановку, села Бондаревка, Мартыновка, слободу Михайловка, поселок Южный.

Ранее российские военные нанесли удар дроном по зданию в Судже Курской области, где во время бегства пытались укрыться украинские военные. Оператор разведывательного беспилотника передал координаты на командный пункт, после чего цель была уничтожена.

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий в Курской области на 10 марта составили более 66 тысяч человек. Противник лишился 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2 173 боевых бронированных машин, 2 383 автомобилей, 539 артиллерийских орудий.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов тем временем проверил ход выполнения боевых задач в Курской области. Он отметил успехи российских бойцов и дал указания по дальнейшим шагам.